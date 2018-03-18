Выборы президента России стартовали

В России начались выборы президента. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке в 08.00 по местному времени 18 марта.
Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа смогут проголосовать до 20.00 по местному времени, доступ к урнам прекратится, когда в столице будет 11 часов утра.
На Чукотке открылись 55 избирательных участков, 194 мест для голосования доступно в жителям Камчатки, сообщает Лента.ру.
85 субъектов России лежат в 11 часовых поясах. В полночь по московскому времени начнется голосование в Сахалинской и Магаданской областях. Последней эстафету примет Калининградская область, там участки закроются в 21:00 мск.
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил в ЦИК России, что Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» готова к голосованию.
18 марта 2018 года свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...
Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку
- Внучок, что ты делаешь?
- В "Контакте" сижу, бабуль, ты не поймёшь.
- Почему не пойму? "Ляля Сладкая Красотка" у тебя в друзьях - это я!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.