Выборы-2018 в КЧР: наблюдателей не пускают на «тесные» избирательные участки

Президентские выборы в Карачаево-Черкессии еще не начались, однако сразу на нескольких избирательных участках уже разгорелись настоящие скандалы.
Председатели участковых избирательных комиссий в разных районах категорически отказались пускать наблюдателей от разных политических партий на участки. Причины тому названы разнообразные. Где-то людям заявили, что их документы оформлены неправильно, выяснил сайт news-r.ru.
- Мы приехали в Хабезский район около семи часов утра, но на участок зайти не смогли. Председатель УИК не пускает нас в помещение, объясняя тем, что на заявлении отсутствует печать. Но мы не являемся наблюдателями от партии. Здесь мы выступаем доверенными лицами одного из кандидатов в президенты, - объяснила наблюдатель Татьяна К.
На другом участке в КЧР наблюдателям отказ мотивировали слишком тесным помещением.
- Войти сможет только один наблюдатель от вас, тут очень мало места, - заявила прибывшим на место наблюдателям председатель участковой избирательной комиссии. – Здесь все просто не поместятся!
Пока люди вынуждены толпиться под дверями участков.
Напомним, сегодня в стране проходят выборы Президента России. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
В Карачаево-Черкесии действуют 12 территориальных избирательных комиссий. В их число входит 249 участковых избирательных участков.
Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...
Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку
- Внучок, что ты делаешь?
- В "Контакте" сижу, бабуль, ты не поймёшь.
- Почему не пойму? "Ляля Сладкая Красотка" у тебя в друзьях - это я!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.