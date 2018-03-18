Выборы-2018 в КЧР: наблюдателей не пускают на «тесные» избирательные участки

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Президентские выборы в Карачаево-Черкессии еще не начались, однако сразу на нескольких избирательных участках уже разгорелись настоящие скандалы.

Председатели участковых избирательных комиссий в разных районах категорически отказались пускать наблюдателей от разных политических партий на участки. Причины тому названы разнообразные. Где-то людям заявили, что их документы оформлены неправильно, выяснил сайт news-r.ru.

- Мы приехали в Хабезский район около семи часов утра, но на участок зайти не смогли. Председатель УИК не пускает нас в помещение, объясняя тем, что на заявлении отсутствует печать. Но мы не являемся наблюдателями от партии. Здесь мы выступаем доверенными лицами одного из кандидатов в президенты, - объяснила наблюдатель Татьяна К.

На другом участке в КЧР наблюдателям отказ мотивировали слишком тесным помещением.

- Войти сможет только один наблюдатель от вас, тут очень мало места, - заявила прибывшим на место наблюдателям председатель участковой избирательной комиссии. – Здесь все просто не поместятся!

Пока люди вынуждены толпиться под дверями участков.

Напомним, сегодня в стране проходят выборы Президента России. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

В Карачаево-Черкесии действуют 12 территориальных избирательных комиссий. В их число входит 249 участковых избирательных участков.