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День тишины перед выборами президента проходит в России

Суббота, 17 Марта 2018 09:27
День тишины перед выборами президента проходит в России Фото из открытых источников

День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, проходит в России 17 марта перед выборами президента.

 

В соответствии с законом "О выборах президента РФ", предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Таким образом, на части территорий запрет на агитацию уже вступил в силу. В самых восточных регионах страны - Камчатке и Чукотке, с которыми Москву разделяет 9 часов, - день тишины наступил еще в 15:00 мск пятницы. В Калининграде - самом западном регионе России - день тишины начнется в 01:00 мск.

 

Кандидаты и партии в течение 17 марта не могут вести агитацию - проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок. Такая норма существует в законодательстве многих стран мира, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления, пишет ТАСС.

 

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина напомнила в пятницу на заседании комиссии о недопустимости агитации в день тишины, а также проведения лотерей, связанных с выборами, и подкупа избирателей.

 

"Не допускается подкуп избирателей, под которым подразумевается вручение материальных ценностей в совокупности с предвыборной агитацией. В день тишины и в день выборов предвыборная агитация невозможна", - сказала она.

 

Также, по словам Гришиной, закон запрещает проведение лотерей и "других основанных на риске игр". "Но при этом законодательство содержит четкое ограничение относительно того, что такое лотерея. Это мероприятие, которое связано с материальным участием граждан и затем с розыгрышем призов", - уточнила она.

 

Размещенные ранее плакаты остаются

 

Запрет на распространение не касается материалов Центризбиркома и региональных комиссий с призывом прийти на выборы и информацией о времени и месте голосования.

 

Демонтировать размещенные ранее в соответствии с законом, то есть не ближе, чем за 50 метров от избирательных участков, агитационные баннеры и билборды не нужно.

 

За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет будет действовать до 21:00 мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги выборы президента

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