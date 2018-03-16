Это просто неприлично: Песков прокомментировал обвинение Джонсона в адрес Путина

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Дмитрий Песков ответил на обвинения со стороны официального Лондона в адрес президента РФ Владимира Путина в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ничем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — подчеркнул Песков.

Он вновь повторил, что Россия на различных уровнях неоднократно заявляла о своей непричастности «к этой истории». Таким образом, представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы британского МИД Бориса Джонсона, пишет Лента.ру.

Как ранее в этот день сообщал Reuters, Джонсон заявил, что решение об атаке на Скрипаля с использованием яда «Новичок», скорее всего (overwhelmingly likely), было принято лично Владимиром Путиным. «Мы ничего не имеем против самих русских. Русофобии из-за происходящего не будет», — заявил министр. Джонсон добавил: «Наша ссора — с путинским Кремлем».

15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить Скрипаля. Днем ранее британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Бывшего шпиона и его дочь обнаружили без сознания на улице британского Солсбери в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом и в настоящее время находятся в коме.