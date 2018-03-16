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Команда Навального в Великих Луках готовит провокации в день выборов

Пятница, 16 Марта 2018 14:49
Команда Навального в Великих Луках готовит провокации в день выборов Фото из открытых источников

Российский политический деятель Алексей Навальный поручил своим сторонникам готовить провокации на избирательных участках в Великих Луках — пишет информационный ресурс politexpert.net. По данным которого, в штабе Навального в Великих Луках уже инструктируют активистов, как именно следует осуществлять провокации в день выборов.

 

Активисты Навального, в частности, собираются присутствовать на избирательных участках не для того, чтобы препятствовать так называемым "вбросам", а для того, чтобы фиксировать их документально, снимая, например, на видео.

 

"Если вы помешаете "вбросу", то мы лишимся важного информационного повода, так что лучше просто снимайте происходящее на видео", — говорит активист Навального. С его словами, кстати, можно ознакомиться наглядно — смотрите видео ниже.

 

Как видим, Навальный готовит очень серьезные провокации, которые могут дискредитировать выборы, как явление. Речь, напомним, идет о выборах, в которых, как все знают, безальтернативно победит Владимир Путин. Некоторые эксперты считают, что их все еще можно дискредитировать.

 

"Наблюдатели Навального — профессиональные провокаторы, которых вообще нельзя подпускать к участкам. Молодых людей, которые сотрудничают с этим оппозиционером, просто-таки толкают на преступления", — говорит Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов "Липцер, Ставицкая и партнеры".

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Навальный

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