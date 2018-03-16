Эксперт прокомментировал просьбу Поклонской снять Собчак с выборов

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Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак с пренебрежением относится к территориальной целостности Российской Федерации, а также не уважает жителей Крымского полуострова. Так считает бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которая требует снять Собчак с выборов.

Ксения Собчак, как пишет politexpert.net, заявила, что не все жители Крыма хотели присоединять свой полуостров к РФ. Затем Собчак признала, что крымчане в основной своей массе довольны осуществленным выбором и Крым уже вряд ли снова станет украинским. Собчак, при этом, обращалась к украинской власти, чтобы та разрешила ей посетить полуостров.

Депутат Наталья Поклонская не смогла спокойно смотреть на все это. Поведение Собчак, как считает Поклонская, не соответствует кандидату в президенты, поэтому Центризбирком должен снять ее с выборов.

"Поклонская полностью права в этой ситуации, потому что кандидат в лидеры России, который сомневается в ее основном законе, просто не имеет права принимать участие в выборах. Неясно только, почему Поклонская выразила свой протест так поздно, когда до выборов уже считанные дни. Нужно было действовать раньше", — говорит Сергей Киселев, крымовед и политолог.