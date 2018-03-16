Пятница 16 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Эксперт прокомментировал просьбу Поклонской снять Собчак с выборов

Эксперт прокомментировал просьбу Поклонской снять Собчак с выборов

Пятница, 16 Марта 2018 14:36
Эксперт прокомментировал просьбу Поклонской снять Собчак с выборов Фото из открытых источников

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак с пренебрежением относится к территориальной целостности Российской Федерации, а также не уважает жителей Крымского полуострова. Так считает бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которая требует снять Собчак с выборов.

 

Ксения Собчак, как пишет politexpert.net, заявила, что не все жители Крыма хотели присоединять свой полуостров к РФ. Затем Собчак признала, что крымчане в основной своей массе довольны осуществленным выбором и Крым уже вряд ли снова станет украинским. Собчак, при этом, обращалась к украинской власти, чтобы та разрешила ей посетить полуостров.

 

Депутат Наталья Поклонская не смогла спокойно смотреть на все это. Поведение Собчак, как считает Поклонская, не соответствует кандидату в президенты, поэтому Центризбирком должен снять ее с выборов.

 

"Поклонская полностью права в этой ситуации, потому что кандидат в лидеры России, который сомневается в ее основном законе, просто не имеет права принимать участие в выборах. Неясно только, почему Поклонская выразила свой протест так поздно, когда до выборов уже считанные дни. Нужно было действовать раньше", — говорит Сергей Киселев, крымовед и политолог.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Собчак

Главное за сутки
Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Владимир Путин призвал граждан России принять участие в выборах российского президента 18 марта, чтобы мнение каждого из них в определении пути дальнейшего развития было учтено. "За кого проголосовать, как реализовать…
Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпийских игр, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в южнокорейском Пхёнчхане. Миленина пересекла финишную черту с результатом 38 минут и…
Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Вещество, которым в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. По словам источников, веществом была…

Читайте также
Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, по всей видимости, начал уже чувствовать себя "первым после Бога" (если только "после"), уже не только на Украине, но и во…
"Крымский вопрос" - кого конкретно Путин назвал сумасшедшими? "Крымский вопрос" - кого конкретно Путин назвал сумасшедшими? В фильме «Путин», автором которого является российский телеведущий и журналист Андрей Кондрашов, Президент России дает окончательный и предельно конкретный ответ на вопрос: "При каких обстоятельствах Крым мог бы вернуться в…
Россия: работа над ошибками от Путина. Часть 2 - В ближнем круге Россия: работа над ошибками от Путина. Часть 2 - В ближнем круге Выступление Владимира Путина от 1 марта нынешнего года помимо всего прочего, еще и подводит собою итог вполне конкретного исторического периода жизни и развития России. Времени, посвященного исправлению воистину гибельных для…
Против "Северного потока-2" начат новый "крестовый поход" Против "Северного потока-2" начат новый "крестовый поход" США и их сателлиты, похоже, с новыми силами начинают очередную кампанию по противостоянию строительству газопровода "Северный поток-2". На сей раз в авангарде атаки идут "прибалтийские тигры". Естественно, при наличии в…
Фото
Красоты зимы: В объятиях инея Красоты зимы: В объятиях инея

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...

Видео

 

Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

Борьба с коррупцией — это борьба ветвей власти с деревом.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Почему важно лечить болезни до конца Почему важно лечить болезни до конца
С приходом холодов люди часто подвергаются переохлаждениям, ослабляющим организм. А так как в этот период наблюдается высокая активность вирусов, в таком состоянии есть вероятность столкнуться с их воздействием. Они вызывают респираторные заболевания – воспалительные явления в горле, носе и органах. Большинство людей легкомысленно относятся к…
Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года
Имя предпринимателя Абузарова Рината Рафиковича известно многим людям не только работающим в сфере бизнеса, но и совсем далеким от данного направления. Думать и гадать, почему он настолько известен, не стоит. Это очевидно: Абузаров Ринат был признан лучшим медийным предпринимателем года. Абузаров Ринат родился 24 апреля…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.