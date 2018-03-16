Поклонская объяснила, кого на Украине считают предателями‍

Фото из открытых источников

Украинская власть называет предателями людей, которые не боятся говорить правду о преступном режиме, установившемся в стране. Такое заявление сделала накануне Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной думы Российской Федерации.

"Преступная власть, засевшая в Киеве, называет людей предателями просто за то, что они говорят правду, защищают свою страну и преследуют цели, по-настоящему важные для истинной Украины. Я очень люблю Украину — здесь прекрасные люди, замечательная культура, традиции, вера. Для меня не чуждо все украинское", — заявила Наталья Поклонская на мероприятии для представителей прессы.

Настоящими предателями Украины, по словам Поклонской, являются мнящие себя элитой люди, захватившие власть в Киеве.

"Те деятели, которые руководят сегодня Украиной, очевидно, пытаются уничтожить ее как государство. Любому здравомыслящему человеку понятно, что именно они и являются самыми главными предателями Украины. Ясно, что они пытаются скрыть свои намерения, поэтому-то и разбрасываются обвинениями в предательстве. Лучшая защита — это нападение, да", — добавила депутат.