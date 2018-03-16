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Британских дипломатов могут выслать из Москвы, но гуманитарные контракты между Москвой и Лондоном сохранятся

Пятница, 16 Марта 2018 10:18
Британских дипломатов могут выслать из Москвы, но гуманитарные контракты между Москвой и Лондоном сохранятся Фото из открытых источников

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия адекватно ответит на шаги Лондона в связи с "делом Скрипаля" и рассмотрит вопрос о высылке из Москвы британских дипломатов.

 

"Мы обязаны принять адекватные меры реагирования на возмутительные действия Лондона в связи с ситуацией по Скрипалю и, безусловно, пойдем на адекватные меры - рассмотрим вопросы высылки части аккредитованных в России британских дипломатов, ограничения сотрудничества с Лондоном", - сказал в интервью "Интерфаксу" в четверг Леонид Слуцкий.

 

При этом Слуцкий уверен, что инцидент в Солсбери не подорвет возможности партнерства с теми, кто в Великобритании здраво оценивает ситуацию. Полного же разрыва отношений с Москвой хотели бы оппоненты в Вашингтоне и ряде европейских столиц.

 

"Мы не должны поддаваться на провокации, цель которых - чтобы мы всюду и повсеместно хлопнули дверью. Думаю, что мы не сделаем такого подарка нашим оппонентам", - отметил Леонид Слуцкий.

 

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй 14 марта объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку, в связи с "делом Скрипаля" и заморозке российских госактивов, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян.

 

Ранее в британской полиции сообщили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту с отравлением пострадавших нервно-паралитическим отравляющим веществом из семейства "Новичок". Россия отвергает обвинения.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Великобритания Россия Новости

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