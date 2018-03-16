Юлия Тимошенко наняла экс-советника Трампа для решения вопросов в США‍

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Украинский политик Юлия Тимошенко решила лоббировать свои интересы в Соединенных Штатах Америки силами Барри Беннета — экс-советника предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Информацию о новом американском лоббисте бывшего премьер-министра Украины распространило аналитическое агентство Bloomberg.

По данным которого, услуги Барри Беннета обойдутся лидеру партии "Батькивщина" (крупнейшей в Незалежной, между прочим) в шестьдесят пять тысяч долларов в месяц. Что же будет делать Беннет за эти деньги?

Например — связывать Юлию Тимошенко с интересующей ее общественностью, в частности, с деятелями государственного сектора. Плюс, Беннет будет прорабатывать стратегию украинского политика, а также консультировать Тимошенко по связанным с американской властью вопросам.

Экс-премьер Украины собирается организовать несколько поездок в США, в рамках которых она намерена вступить в контакт с влиятельными представителями американской элиты.

Тимошенко, как показывают социологические опросы, находится в числе тех людей, которые могут возглавить украинское государство в будущем. И это несмотря на огромное количество сомнительных и очень сомнительных фактов ее биографии.