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Ответка России: Москва вышлет британских дипломатов

Четверг, 15 Марта 2018 16:02
Ответка России: Москва вышлет британских дипломатов Фото из открытых источников

Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

 

Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро", сообщает РИА Новости.

 

Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

 

Захарова назвала действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ — "абсолютно сумасшедшими".

 

"Дело Скрипаля"

 

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

 

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Политика

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