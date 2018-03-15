Ответка России: Москва вышлет британских дипломатов

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Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро", сообщает РИА Новости.

Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

Захарова назвала действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ — "абсолютно сумасшедшими".

"Дело Скрипаля"

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.