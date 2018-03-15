На бывшей школе Путина появилась световая проекция с призывом идти на выборы

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В ближайшее воскресенье в России состоятся президентские выборы. В преддверие этого события, которое определит жизнь страны на ближайшие годы, на фасаде питерской школы №281 появилась световая проекция. Она пригласила жителей города принять участие в выборах главы государства (смотрите видео ниже).

Во время проекции на фасаде школы появлялись визуальные образы идущего школьника и листопада, затем избирательная урна и российский триколор с салютом. Изображения сопровождались текстовым посланием следующего содержания: «В школе мы учимся. В школу ходят наши дети. В школе решается наше общее будущее. Выбери свое будущее! 18 марта».

Интересно, что в старших классах школы №281 учился нынешний глава государства Владимир Путин, выступающий одним из наиболее ярких кандидатов на выборах 2018-го года. Это учреждение образования представляет собой спецшколу с химическим уклоном на базе Технологического института.