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На бывшей школе Путина появилась световая проекция с призывом идти на выборы

Четверг, 15 Марта 2018 11:11
На бывшей школе Путина появилась световая проекция с призывом идти на выборы Фото из открытых источников

В ближайшее воскресенье в России состоятся президентские выборы. В преддверие этого события, которое определит жизнь страны на ближайшие годы, на фасаде питерской школы №281 появилась световая проекция. Она пригласила жителей города принять участие в выборах главы государства (смотрите видео ниже).

 

Во время проекции на фасаде школы появлялись визуальные образы идущего школьника и листопада, затем избирательная урна и российский триколор с салютом. Изображения сопровождались текстовым посланием следующего содержания: «В школе мы учимся. В школу ходят наши дети. В школе решается наше общее будущее. Выбери свое будущее! 18 марта».

 

Интересно, что в старших классах школы №281 учился нынешний глава государства Владимир Путин, выступающий одним из наиболее ярких кандидатов на выборах 2018-го года. Это учреждение образования представляет собой спецшколу с химическим уклоном на базе Технологического института.

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На бывшей школе Путина появилась световая проекция с призывом идти на выборы

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин

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