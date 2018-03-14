Ангела Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому фактически голосование было проведено как формальность.
"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.
Итоги тайного голосования депутаты встретили долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать канцлера Герлинд Каснер.
Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РИА Новости.
Прошлой осенью Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В понедельник Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем — подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года.
Канцлер — глава правительства Германии. Он назначает федеральных министров и определяет политический курс страны. Канцлер избирается бундестагом на четыре года и может быть смещен с поста досрочно только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия.
Кандидатура канцлера выдвигается на рассмотрение бундестага президентом. Затем глава государства утверждает в должности канцлера и — по его представлению — федеральных министров.
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