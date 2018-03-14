Эксперты: КПРФ неудачно провела предвыборную кампанию в ЯНАО

Фото из открытых источников

Эксперты считают, что кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин может не набрать много голосов на Севере. Все по причине того, что коммунисты неудачно организовали предвыборную кампанию в ЯНАО. Об этом информирует портал «ФедералПресс».

В частности, в минувшую пятницу в городе Ноябрьск прошел неудачный митинг окружного отделения партии КПРФ, участие в котором принял скандально известный активист А.Бондарчук. В ходе мероприятия коммунисты заявили, что Ямал нужно лишить статуса автономного округа в пользу Тюмени, а также значительно повысить зарплаты местных депутатов. По мнению Евгения Забродина (директор фонда «Региональная политика»), такие скандальные инициативы соратников грозят Грудинину серьезным снижением процента голосов на Севере.

К тому же, в феврале в Ноябрьске уже состоялось неудачное мероприятие КПРФ. Доверенное лицо Грудинина, экономист Юрий Болдырев провел встречу, на которую пришло мало людей. Позднее он также не смог посетить Салехард, ведь ему не сумели вовремя заказать билеты.