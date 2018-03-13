Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона

Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, на его место будет назначен Майкл Помпео.
Помпео до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом объявил во вторник в своем Twitter президент США Дональд Трамп.
"Директор ЦРУ Майкл Помпео станет нашим новым госсекретарем. Работать он будет фантастически! Благодарю Рекса Тиллерсона за работу", - написал, в частности, руководитель американской администрации.
Кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США, напоминает ТАСС.
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