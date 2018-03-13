Обвинения в адрес депутата Слуцкого выглядят все более несостоятельными

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Подтверждением этого являются не только слова экспертов и людей, кого Леонид Слуцкий давно знает, но и конкретные факты нестыковок.

Для начала следует отметить, что в невиновность депутата верит и известный доктор Леонид Рошаль, в статье «Аргументы недели» он отметил, что «история с его домогательствами похожа на спланированную заказуху».

И это действительно так. В статье федерального издания отмечают неожиданность обвинения, которое всплыло сейчас, накануне выборов. Далее поясняется, что сам термин «сексуальные домогательства» достаточно расплывчат и не имеет конкретных определений. Помимо этого, странно, что об этой истории, которая, казалось бы, должна быть у всех на устах, не знал никто из вышестоящих лиц. Например, тот же лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Знали только «оскорбленные» журналисты, причем – только либеральных СМИ.

Все больше верными кажутся слова доктора Рошаля: «Убеждён, что в большинстве случаев мужчина проявляет активность только тогда, когда женщина своим поведением даёт повод». Не менее странной кажется аудиозапись, якобы сделанная корреспондентом ВВС Фаридой Рустамовой у Слуцкого в кабинете. Он, как считает автор статьи в «Аргументах недели», ничего не доказывает кроме того, что разговор состоялся, а интерпретировать слова на записи можно по-разному.

Вот и получается, что никаких серьезных доказательств у стороны обвинения нет, а есть попытка создать скандал и очернить все российское общество. Подтверждает это и участие Алексея Навального, который как бы случайно на пике популярности фамилии «Слуцкий» выпускает видео-расследование о богатстве депутата.

По сути, это еще одно подтверждение того, что атака на Слуцкого – типичная заказуха: фактов мало, истерики – много. А цель кампании, исходя из всего написанного, – возможно, не лишение Слуцкого мандата и не смещение его с поста председателя международного комитета, а дискредитация российского общества перед выборами в глазах европейских политиков и наблюдателей. Очевидно, что эта цель провалилась, так как, кроме как в России, скандал нигде не обсуждают.