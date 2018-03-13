Вторник 13 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Конгресс США просит еще 700 млн долларов на «защиту» выборов от РФ

Конгресс США просит еще 700 млн долларов на «защиту» выборов от РФ

Вторник, 13 Марта 2018 11:12
Конгресс США просит еще 700 млн долларов на «защиту» выборов от РФ Фото из открытых источников

Система, при помощи которой осуществляются выборы президента Соединенных Штатов Америки, нуждается в дополнительной защите от внешнего вмешательства (например — российского) — решили американские конгрессмены и запросили у Комитет по ассигнованиям еще семьсот миллионов долларов на меры по обеспечению безопасности.

 

Это при том, что на выборы в США и так уже планируют потратить 1.3 триллиона (!) долларов. Дополнительные семьсот миллионов (подумаешь — ведь это даже не миллиард) ничего не решают, подумали конгрессмены.

 

По данным сайта politexpert.net, четыреста из семисот дополнительных миллионов потратят на новые машины для голосования, а остальные триста пойдут на финансирование ФБР, агентам которого предстоит более тщательно защищать американскую демократию от грубых посягательств на нее, осуществляемых другими государствами.

 

Да, американцы все еще уверены, что итог выборов сорок пятого президента США был определен благодаря внешнему воздействию — Дональда Трампа, дескать, выбрала Россия, а не Америка. Странная уверенность, учитывая практически тотальное отсутствие доказательств, но деваться от этой новой реальности некуда.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости

Главное за сутки
Госдеп заявил о готовности посоперничать с Россией на европейском рынке газа Госдеп заявил о готовности посоперничать с Россией на европейском рынке газа Компании из США готовы конкурировать с Москвой на рынке поставок газа в Европе. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. «США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ…
Палата представителей США не нашла свидетельств сговора кампании Трампа с Кремлем Палата представителей США не нашла свидетельств сговора кампании Трампа с Кремлем Членам спецкомитета Палаты представителей Конгресса США не удалось найти доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа и Россией в период предвыборной гонки в 2016 году. Об этом сообщается в…
Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ У США и Великобритании нет доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в посольстве России в США. "Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться.…

Читайте также
Не доходит... США опять встали на "тропу войны" с Россией Не доходит... США опять встали на "тропу войны" с Россией Если кто-то и рассчитывал в тайне на то, что США сделают хоть какие-то правильные выводы из послания Президента России Владимира Путина, адресованного всему миру 1 марта, то - зря. Америка…
Россия: работа над ошибками от Путина Часть 1 - Разоружение и развал Россия: работа над ошибками от Путина Часть 1 - Разоружение и развал Выступление Владимира Путина от 1 марта нынешнего года помимо всего прочего, еще и подводит собою итог вполне конкретного исторического периода жизни и развития России. Времени, посвященного исправлению воистину гибельных для…
Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, по всей видимости, начал уже чувствовать себя "первым после Бога" (если только "после"), уже не только на Украине, но и во…
Полумесяц над Нотр-Да́мамом : Макрон сдает Францию мусульманам Полумесяц над Нотр-Да́мамом : Макрон сдает Францию мусульманам Не является секретом, что ряд факторов, в том числе и миграционная политика европейских стран, стали существенным толчком для все более усиливающейся дехристианизация всей Западной Европы. Так министерство по делам религии…
Фото
Тоннель любви в разное время года Тоннель любви в разное время года

В украинском городке Клевань находится очень романтичное местечко, получившее название "Тоннель любв...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.