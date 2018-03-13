Вторник 13 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Москвичи смогут проголосовать в баре

Москвичи смогут проголосовать в баре

Вторник, 13 Марта 2018 11:03
Москвичи смогут проголосовать в баре Фото из открытых источников

Каждый житель столицы может оставить голос за своего кандидата не только на привычном участке, но и в баре. Это первые в мире выборы, проходящие в подобном формате.

 

Проголосовать на выборах Президента РФ в 2018 году предлагается необычным способом - заказав напиток с именем одного из кандидатов в баре с говорящим названием DUMA.

 

Голосование, в отличие от традиционного, будет длиться целую неделю (с 12 по 18 марта). И победителями в нем станут не кандидаты, а сами голосующие. Точнее те, кто своим выбором определит кандидата, который займет второе место по итогам официального голосования. Среди кандидатов-напитков фигурируют Ксения Собчак (в миксе с Навальным), Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Борис Титов. Владимир Путин по понятным причинам в этих выборах не участвует.

 

Голосование в баре будет доступно каждому жителю столицы вне зависимости от места прописки, возраста и материального положения. Напитки-кандидаты будут предоставляться бесплатно через приложение iDrink.

 

19 марта, после объявления итогов и определения тройки лидеров, с помощью статистики внутри приложения будут определены и победители барного голосования. Каждому из них будет предоставлен приз в виде полугодовой подписки на бесплатные напитки в кафе, барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты выборов будут опубликованы на сайте iDrink.

 

“Мы решили скрасить довольно скучную предвыборную гонку этого года таким необычным и приятным предложением для москвичей. Большинству из нас очевидно, кто займет первое место, поэтому мы решили подержать интригу подольше и поддержать кандидата №2, кем бы он ни был. Ну и потом, если кому-то скучно идти в воскресенье на свой избирательный участок, то в баре ему точно будет веселее. Кандидаты тоже могут принять участие и “проголосовать” за себя - мы направили им приглашения,” - говорит CEO iDrink Вадим Камашев.

 

Бар DUMA, где жители и гости столицы смогут сделать свой выбор уже в полдень понедельника, находится на ст.м. Охотный ряд, по адресу ул. Моховая 11 стр.3.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости голосование

Главное за сутки
Госдеп заявил о готовности посоперничать с Россией на европейском рынке газа Госдеп заявил о готовности посоперничать с Россией на европейском рынке газа Компании из США готовы конкурировать с Москвой на рынке поставок газа в Европе. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. «США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ…
Палата представителей США не нашла свидетельств сговора кампании Трампа с Кремлем Палата представителей США не нашла свидетельств сговора кампании Трампа с Кремлем Членам спецкомитета Палаты представителей Конгресса США не удалось найти доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа и Россией в период предвыборной гонки в 2016 году. Об этом сообщается в…
Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ У США и Великобритании нет доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в посольстве России в США. "Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться.…

Читайте также
Не доходит... США опять встали на "тропу войны" с Россией Не доходит... США опять встали на "тропу войны" с Россией Если кто-то и рассчитывал в тайне на то, что США сделают хоть какие-то правильные выводы из послания Президента России Владимира Путина, адресованного всему миру 1 марта, то - зря. Америка…
Россия: работа над ошибками от Путина Часть 1 - Разоружение и развал Россия: работа над ошибками от Путина Часть 1 - Разоружение и развал Выступление Владимира Путина от 1 марта нынешнего года помимо всего прочего, еще и подводит собою итог вполне конкретного исторического периода жизни и развития России. Времени, посвященного исправлению воистину гибельных для…
Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, по всей видимости, начал уже чувствовать себя "первым после Бога" (если только "после"), уже не только на Украине, но и во…
Полумесяц над Нотр-Да́мамом : Макрон сдает Францию мусульманам Полумесяц над Нотр-Да́мамом : Макрон сдает Францию мусульманам Не является секретом, что ряд факторов, в том числе и миграционная политика европейских стран, стали существенным толчком для все более усиливающейся дехристианизация всей Западной Европы. Так министерство по делам религии…
Фото
Тоннель любви в разное время года Тоннель любви в разное время года

В украинском городке Клевань находится очень романтичное местечко, получившее название "Тоннель любв...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.