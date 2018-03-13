Москвичи смогут проголосовать в баре

Фото из открытых источников

Каждый житель столицы может оставить голос за своего кандидата не только на привычном участке, но и в баре. Это первые в мире выборы, проходящие в подобном формате.

Проголосовать на выборах Президента РФ в 2018 году предлагается необычным способом - заказав напиток с именем одного из кандидатов в баре с говорящим названием DUMA.

Голосование, в отличие от традиционного, будет длиться целую неделю (с 12 по 18 марта). И победителями в нем станут не кандидаты, а сами голосующие. Точнее те, кто своим выбором определит кандидата, который займет второе место по итогам официального голосования. Среди кандидатов-напитков фигурируют Ксения Собчак (в миксе с Навальным), Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Борис Титов. Владимир Путин по понятным причинам в этих выборах не участвует.

Голосование в баре будет доступно каждому жителю столицы вне зависимости от места прописки, возраста и материального положения. Напитки-кандидаты будут предоставляться бесплатно через приложение iDrink.

19 марта, после объявления итогов и определения тройки лидеров, с помощью статистики внутри приложения будут определены и победители барного голосования. Каждому из них будет предоставлен приз в виде полугодовой подписки на бесплатные напитки в кафе, барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты выборов будут опубликованы на сайте iDrink.

“Мы решили скрасить довольно скучную предвыборную гонку этого года таким необычным и приятным предложением для москвичей. Большинству из нас очевидно, кто займет первое место, поэтому мы решили подержать интригу подольше и поддержать кандидата №2, кем бы он ни был. Ну и потом, если кому-то скучно идти в воскресенье на свой избирательный участок, то в баре ему точно будет веселее. Кандидаты тоже могут принять участие и “проголосовать” за себя - мы направили им приглашения,” - говорит CEO iDrink Вадим Камашев.

Бар DUMA, где жители и гости столицы смогут сделать свой выбор уже в полдень понедельника, находится на ст.м. Охотный ряд, по адресу ул. Моховая 11 стр.3.