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Entry-poll: лидеры мнений обсудили преимущества и недостатки основных кандидатов в президенты России

Понедельник, 12 Марта 2018 16:41
Entry-poll: лидеры мнений обсудили преимущества и недостатки основных кандидатов в президенты России Фото из открытых источников

11 марта 2018 года в рамках проекта «Москва – территория закона» Республиканским юридическим обществом совместно с молодёжным движением ШАХАР были проведены предвыборные дебаты в формате entry-poll.

 

Участниками дебатов стали такие лидеры мнений, как председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, тележурналист Николай Сванидзе, профессор МГИМО Валерий Соловей, правозащитник Александр Хаминский.

 

Каждый из них привёл доводы в поддержку того или иного кандидата в президенты РФ, отстаивая как свою личную позицию, так и выражая мнение определённой электоральной группы.

 

При оценке программ и потенциала кандидатов участники дебатов придерживались негласной договорённости ненападения на оппонентов. Каждый постарался объяснить, почему именно «его» кандидат должен получить симпатии и голоса избирателей, конструктивно объясняя приверженность тем или иным программным ценностям через призму своего видения ответов на вопросы ведущего.

 

Интересной особенностью дебатов оказалось то, что зачастую позиции участников расходились с заявлениями самих кандидатов, или же были вовсе упущены в предвыборных программах.

 

Андрей Нечаев, лидер партии «Гражданская инициатива», от которой баллотируется Ксения Собчак, предсказуемо отдал ей свой голос.

 

Валерий Соловей, как доверенное лицо Бориса Титова, выступил с аргументацией в поддержку Уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей.

 

Нестандартным путём пошёл телеведущий Николай Сванидзе: он делал свой выбор, рассуждая о слабых местах и достоинствах различных кандидатов, методом исключения придя к тому, чтобы отдать свой голос 18 марта за Ксению Собчак. Борису Титову, по его мнению, не хватает жёсткости и, как сотруднику Администрации Президента РФ, самостоятельности.

 

Правозащитник Александр Хаминский оказался единственным, кто выступил в поддержку действующего президента России Владимира Путина. Основные его доводы были основаны на личном опыте профессиональной и общественной деятельности в постоянном диалоге с органами государственной власти, позволившем добиться существенных успехов в защите прав граждан. Впрочем, Хаминский указал на ряд недостатков, связанных как с управлением из федерального центра, так и с перегибами на местах. Однако борьба с ними при продолжении проведения госполитики по налаживанию диалога между государством и институтами гражданского общества, как отметил Александр Михайлович, представляется возможной.

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Публичные дебаты - Выборы 2018

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Политика

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