Захарова прокомментировала продление Евросоюзом антироссийских санкций

Европейский союз продлил санкции, направленные против частных лиц и организаций из Российской Федерации, еще на шесть месяцев. Информацию об этом, как сообщает Федеральное агентство новостей, прокомментировала Мария Захарова, официальный спикер российского внешнеполитического ведомства.
Сегодня, двенадцатого марта, стало известно о решении Евросоюза продлить на полгода индивидуальные санкции, которые действуют против целого перечня российских физических и юридических лиц. В соответствующем перечне, в частности, присутствуют полторы сотни граждан и почти четыре десятка организаций.
Офпредставитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение о продлении европейских санкций против России и заявила, что российская реакция на эти действия не заставит себя ждать.
"Над ответной реакцией должны поработать компетентные эксперты, но если такая реакция будет, то информация о ней будет немедленно предана огласке", — заявила Захарова, отвечая на вопрос корреспондента ФАН.
Санкции ЕС и США, напомним, действуют против российских граждан и организаций с 2014-го года, когда с Россией воссоединился Крым.
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