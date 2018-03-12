Выборы в России 2018: Как санкции и Крым изменили мнение россиян о голосовании

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Выборы президента Российской Федерации, которые пройдут восемнадцатого марта, будут самыми открытыми в современной истории нашей страны — считает председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, по словам которой, россияне собираются продемонстрировать рекордную явку на грядущем голосовании.

"Явка избирателей, которая в нашей стране обычно довольно невысокая, на президентских выборах будет, как предполагается, просто рекордной. И у этой особенности есть объяснения. Это, например, специфика российской власти, в которой традиционно уделяется большое значение президенту. Плюс, на отношение россиян к выборам серьезно повлияли события 2014-го года, когда с Россией воссоединился Крым, а Запад отреагировал на это мощными санкциями", — комментирует заявление Матвиенко политолог Александр Асафов, поделившийся мнением с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня".

В 2008 году явка на выборах составляла семьдесят процентом, а в 2012 этот показатель упал о шестидесяти пяти процентов — это, как отмечает эксперт, объясняется экономическим кризисом, который вовсю бушевал в те времена.

Но сейчас, когда Россия оказалась под ударом западных санкций после Крыма, россияне стали относится к политике несколько иначе — ожидается, что проголосовать за Владимира Путина придет рекордное количество избирателей.