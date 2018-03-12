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Владимир Путин рассказал про своих дочерей

Понедельник, 12 Марта 2018 08:12
Владимир Путин рассказал про своих дочерей Фото из открытых источников

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что его дочери обсуждают с ним, как сделать страну лучше. Он также поделился, что не всегда был к ним требовательным.

 

«Наверное, может быть, не всегда, но быть требовательным — не значит не любить», — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, размещенном в «Одноклассниках».

 

По его словам, он желает дочерям успехов, как и его родители желали ему, пишет Газета.ру.

 

«Я того же желаю своим дочерям. Они стараются, они работают много. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду. Они трудоголики. Они очень любят свою страну, гордятся, думают о том, как и что сделать лучше, говорят со мной об этом», — рассказал Путин.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Путин

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