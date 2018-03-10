Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему

Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин.
Путина спросили, почему Трамп относится к нему "с почтением".
"Я не думаю, что он лично ко мне относится с почтением. Я думаю, что он опытный человек, бизнесмен с большим опытом, и он понимает, что если есть необходимость установить с кем-либо отношения сотрудничества, то нужно относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением, иначе ничего из этого не получится", — сказал Путин, чьи слова даны в обратном переводе с английского.
Президент России также сообщил, что никогда не читал твитов Трампа, и подтвердил, что не имеет страницы в этой сети микроблогов, поскольку у него есть "другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений". "Дональд более современный человек", — сказал с улыбкой Путин, допустив, что Трамп может быть более колоритным человеком, чем он сам, сообщает РИА Новости.
Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.
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