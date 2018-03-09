Встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии уже не состоится - Рябков

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не состоялась и уже не состоится, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Встреча не состоялась и уже не состоится", - сказал он. "Будем искать другую возможность", - добавил дипломат.
Лавров в четверг прибыл в Аддис-Абебу, здесь же с визитом находился Тиллерсон. Более того, главы внешнеполитических ведомств поселились в одном отеле, сообщает ТАСС.
5 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия предложила США организовать переговоры Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Однако на следующий день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне не получали таких предложений от Москвы.
В посольстве РФ в США назвали такие утверждения "искажением реальности" и "дезинформацией", пояснив, что запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта. Позднее сам Лавров назвал неправдой утверждения Госдепартамента о том, что обсуждения его возможной встречи в Эфиопии с госсекретарем Рексом Тиллерсоном не велись.
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