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Встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии уже не состоится - Рябков

Пятница, 09 Марта 2018 11:28
Встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии уже не состоится - Рябков Фото из открытых источников

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не состоялась и уже не состоится, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

 

"Встреча не состоялась и уже не состоится", - сказал он. "Будем искать другую возможность", - добавил дипломат.

 

Лавров в четверг прибыл в Аддис-Абебу, здесь же с визитом находился Тиллерсон. Более того, главы внешнеполитических ведомств поселились в одном отеле, сообщает ТАСС.

 

5 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия предложила США организовать переговоры Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Однако на следующий день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне не получали таких предложений от Москвы.

 

В посольстве РФ в США назвали такие утверждения "искажением реальности" и "дезинформацией", пояснив, что запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта. Позднее сам Лавров назвал неправдой утверждения Госдепартамента о том, что обсуждения его возможной встречи в Эфиопии с госсекретарем Рексом Тиллерсоном не велись.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги США и Россия последние новости

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