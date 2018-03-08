Пытаясь навредить России, США "утопят" Европу

Фото из открытых источников

Заявление о справляющейся с санкциями России, сделанное начальником Нацразведки США Дэниэлом Коутсом, должно рассматриваться Москвой в контексте высокой вероятности усиления существующих антироссийских санкций и появления новых. Потому что несмотря на очевидный провал санкционной политики, Соединенные Штаты Америки продолжают ее использовать — говорит доцент МГИМО Николай Топорнин, глава Центра Европейской информации и Информационного Офиса Совета Европы в России.

"Американцы только сейчас признали фактически нулевой эффект от своих санкций, направленных против России, однако в Европейском союзе осознали это уже давно. В ЕС уже всем ясно, что санкции против России бьют в первую очередь по самим де европейцам, однако Европа не может отказаться от давления на Россию из-за политики США. Тем хуже, конечно же, для ЕС", — приводит слова Топорнина федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Эксперт отмечает, что санкции, при помощи которых в США собирались склонить Россию к сотрудничеству (например — заставить ее отказаться от Крыма или изменить стратегию по Донбассу), оказались неэффективными просто потому, что Россия была закалена подобным давлением еще во времена СССР.

Теперь же, когда санкции провалились, негативные последствия от них испытывает сам Запад — например, в лице Евросоюза, где признают колоссальные убытки от невозможности нормального ведения бизнеса с РФ.