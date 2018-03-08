Почему Москва не получила ответ на запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона

Второго марта Москва направила в Государственный департамент Соединенных Штатов Америки запрос о проведении встречи между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и начальником Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, однако на этот запрос никто не ответил.
Шестого марта состоялся брифинг Госдепа, на котором его официальный представитель Хизер Нойерт заявила, что никакого запроса о встрече Тиллерсона и Лаврова Вашингтон не получал.
Ситуацию прокомментировал Владимир Брутер, политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований.
"Когда Нойерт говорила о том, что ей ничего не известно о предстоящей встрече, то, конечно же, лукавила. Просто потому, что позиция Вашингтона по данному вопросу пока что далека от окончательного вида. Она сказала так для того, чтобы от нее отстали", — цитирует эксперта издание politexpert.net
Говоря о предстоящем диалоге между Лавровым и Тиллерсоном, Брутер отметил, что эта встреча является необходимой, так как в США, вероятно, не совсем уловили суть послания Владимира Путина Федеральному собранию, поэтому российский министр иностранных дел объяснит американцам неоднозначные моменты.
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