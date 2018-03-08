Четверг 08 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Почему Москва не получила ответ на запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона

Почему Москва не получила ответ на запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона

Среда, 07 Марта 2018 12:30
Почему Москва не получила ответ на запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона Фото из открытых источников

Второго марта Москва направила в Государственный департамент Соединенных Штатов Америки запрос о проведении встречи между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и начальником Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, однако на этот запрос никто не ответил.

 

Шестого марта состоялся брифинг Госдепа, на котором его официальный представитель Хизер Нойерт заявила, что никакого запроса о встрече Тиллерсона и Лаврова Вашингтон не получал.

 

Ситуацию прокомментировал Владимир Брутер, политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований.

 

"Когда Нойерт говорила о том, что ей ничего не известно о предстоящей встрече, то, конечно же, лукавила. Просто потому, что позиция Вашингтона по данному вопросу пока что далека от окончательного вида. Она сказала так для того, чтобы от нее отстали", — цитирует эксперта издание politexpert.net

 

Говоря о предстоящем диалоге между Лавровым и Тиллерсоном, Брутер отметил, что эта встреча является необходимой, так как в США, вероятно, не совсем уловили суть послания Владимира Путина Федеральному собранию, поэтому российский министр иностранных дел объяснит американцам неоднозначные моменты.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости

Главное за сутки
Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон…
Крушение вертолета в Чечне: Погибли как минимум 5 человек Крушение вертолета в Чечне: Погибли как минимум 5 человек На территории Чеченской Республики разбился вертолет Ми-8, принадлежавший одной из спецслужб. По данным информационного агентства РИА Новости, при крушении Ми-8 погибли как минимум пять человек. Источник, который поделился этой печальной…
Путин рассказал, каково быть «главным мировым злодеем» Путин рассказал, каково быть «главным мировым злодеем» Владимир Путин привык быть главным мировым злодеем в глазах западной пропаганды, поэтому такая оценка его совсем не задевает и уж тем более не пугает. Президент Российской Федерации прокомментировал ярлык, который…

Читайте также
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом У украинских "патриотов" очередной приступ восторженного экстаза на тему: "Путинсдал, Путинслил!" Они, понимаете ли, возомнили, что Владимир Владимирович сделал заявление, означающее, что Россия готова отдать Донбасс на растерзание Киеву. А…
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир 1 марта 2018 года, несомненно, войдет во все учебники мировой истории... Президент России Владимир Путин своим выступлением с посланием Федеральному собранию не просто дал мощнейший посыл, который неминуемо изменит жизнь…
Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Стоило ожидать... Взрыв триумфальных эмоций, временами перехлестывавших разумные пределы, кое у кого начал сменяться унылым нытьем: "Ну и зачем он это все сказал?" Увы, все, что можно ответить критикам исторической…
Чем конкретно Путин так напугал Америку? Чем конкретно Путин так напугал Америку? Речь Владимира Путина от 1 марта 2018 года стала для Запада громом с ясного неба, и одновременно - "холодным душем", отрезвляющим и приводящим в чувство чрезмерно разгорячившиеся, особенно в последнее…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.