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Superjob: рискующий выбыть из президентской гонки Павел Грудинин может набрать около 17% голосов

Вторник, 06 Марта 2018 15:54
Superjob: рискующий выбыть из президентской гонки Павел Грудинин может набрать около 17% голосов Фото из открытых источников

В феврале – марте 2018 года портал Superjob провел серию опросов, посвящённых результатам выборов Президента России.

 

Проведенные исследования, с поправкой на реальное электоральное поведение граждан, дают возможность спрогнозировать результаты выборов:

 

Первое место — Владимир Путин, с результатом 70% плюс-минус 1%

 Второе место — Павел Грудинин, с результатом 17% плюс-минус 1%

 Третье место —  Владимир Жириновский, с результатом 8% плюс-минус  1%

 Ксения Собчак – с результатом 3,5% плюс-минус 1 %

 Остальные кандидаты -  Максим Сурайкин, Борис Титов, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский –  набирают менее 3% каждый.

 

В исследовании приняли 1600 респондентов из 297 населенных пунктов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости выборы президента

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