Сатановский назвал высказывание Пенса о ядерном оружии Ирана глупостью

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Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс заявил, что Америка не позволит Ирану "возродить Персидскую империю" в ее былом могуществе, и, в частности, будет активно препятствовать попыткам Ирана создать ядерные средства поражения.

"В Тегеране собираются возродить Персидскую империю, поэтому делают ставку на ядерное оружие. Но мы не допустим сценарий, при котором эти планы станут реальностью. Не будет ни новой империи, ни диктатора Аятоллы, возглавляющего ее", — заявил Пенс и был таков.

Выступление вице-президента США не обошлось, само-собой, без заявлений, согласно которым Вашингтон выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного, кроме Америки, Российской Федерацией, Францией, Китаем, Британией и Германией.

Ситуацию, как сообщает ресурс politexpert.net, прокомментировал Евгений Сатановский, глава независимого научного центра "Институт Ближнего Востока".

"Не стоит обращать внимание на глупости, которые говорит вице-президент США. В отличие от Вашингтона, ни Пекин, ни Москва, не будут выходить из ядерного договора", — заявил Сатановский, отметив, что заявления Пенса ориентированы на американского обывателя, а всерьез их рассматривать не стоит.