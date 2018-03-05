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В МИД уверены, что Вашингтон и впредь будет "разыгрывать карту" об угрозах со стороны России

Понедельник, 05 Марта 2018 14:28
В МИД уверены, что Вашингтон и впредь будет &quot;разыгрывать карту&quot; об угрозах со стороны России Фото из открытых источников

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков считает, что в Соединенных Штатах Америки и впредь будут придерживаться политики, в рамках которой Россия обвиняется во всех мыслимых и немыслимых преступлениях.

 

В рамках соответствующего заявления, Рябков добавил, что вместо того, чтобы "разыгрывать карту" о российском вмешательстве, Вашингтону следовало бы включиться в нормальный переговорный процесс, который, в частности, подразумевает проведение расследований при тех или иных подозрениях.

 

"Если у наших американских друзей есть намерение обвинить Россию в чем-либо, то пусть они включаются в нормальный дипломатический процесс, осуществляемый по линии исполнительных ведомств, и выясняют, в чем дело. Но американцы демонстрируют прямо противоположное — они создают громкие инфоповоды о российской угрозе и раздувают их до каких-то совсем уж истеричных масштабов", — говорит Рябков.

 

Речь идет, например, о кибератаках, в которых США не устают обвинять Москву. Подобные обвинения, как отметил замглавы МИД РФ, весьма выгодны Вашингтону — обвиняя Россию во вмешательстве, Америка просто оправдывает собственные вмешательства в дела других государств. Плюс, общий для республиканцев и демократов враг, в качестве которого используется Москва, как известно, сближает, позволяя американскому истеблишменту добиваться своих целей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости

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