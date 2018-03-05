Понедельник 05 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера

Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера

Понедельник, 05 Марта 2018 08:19
Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера Фото из открытых источников

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Ксении Собчак за действия стажера, который не является помощником парламентария.

 

Ранее в штабе Собчак рассказали, что молодой человек облил ее водой со словами "Это за Жириновского". Как утверждает штаб кандидата в президенты, "нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова".

 

В последующем пресс-секретарь законодателя отметила, что напавший на Собчак не является официальным помощником Шапошникова, пишет РИА Новости.

 

"Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание", — написал он на свей странице в Facebook.

 

Шапошников также подчеркнул, что молодой человек не является его помощником.

 

"Молодой человек, совершивший это, — стажёр Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата МГД, ни моим помощником. Тем не менее, я ещё раз приношу свои извинения", — написал Шапошников.

 

Ранее Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

 

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Ксения Собчак

Главное за сутки
Названы лауреаты премии Оскар 2018 Названы лауреаты премии Оскар 2018 В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар». Ведущим церемонии второй раз подряд стал комик Джимми Киммел. Он начал церемонию с шутки про конфуз, произошедший в прошлом году, — когда актеры,…
Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии В Вашингтоне заявили, что Россия проигнорировала положения резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, совершая действия, которые привели к гибели мирных жителей в Восточной Гуте…
Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Ксении Собчак за действия стажера, который не является помощником парламентария. Ранее в штабе Собчак рассказали, что молодой человек облил ее водой со словами "Это…

Читайте также
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эксперты отмечают любопытную тенденцию в европейских СМИ. У западных журналистов и политологов появился новый "главный враг": если ещё недавно эту позицию уверенно удерживал Владимир Путин, то в последние месяцы его…
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир 1 марта 2018 года, несомненно, войдет во все учебники мировой истории... Президент России Владимир Путин своим выступлением с посланием Федеральному собранию не просто дал мощнейший посыл, который неминуемо изменит жизнь…
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом У украинских "патриотов" очередной приступ восторженного экстаза на тему: "Путинсдал, Путинслил!" Они, понимаете ли, возомнили, что Владимир Владимирович сделал заявление, означающее, что Россия готова отдать Донбасс на растерзание Киеву. А…
Что России делать со "своими мерзавцами" Америки? Что России делать со "своими мерзавцами" Америки? Глобальная политика США заключается сегодня в тотальном противостоянии России и попытках "сломать" нашу страну абсолютно любой ценой. В этой игре Америка сделала вполне конкретную ставку и теперь намерена "отыграть" ее…
Фото
Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения

Кенийское озеро Накуру - одно из озер Восточно-Африканской рифтовой долины, хранящее в себе уникальн...

Видео

 

Испытания самого большого самолета в мире 

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

- Он первый начал!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.