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Эксперт назвал экономические идеи кандидата Грудинина «экзотическими»

Суббота, 03 Марта 2018 11:39
Эксперт назвал экономические идеи кандидата Грудинина «экзотическими» Фото из открытых источников

Кандидат в президенты Павел Грудинин, покинув теледебаты на Первом канале, заставил экспертов дать оценку ему как политику.

 

Как пишет «ГазетаРу», по мнению профессора экономики и доктора социологии, проректора РАНХиГС Андрея Марголина, данный поступок продемонстрировал несостоятельность Павла Грудинина как публичного политика. 

 

По словам эксперта, об этом же говорит и его программа, которая носит ярко выраженный популистский характер. «Очень хорошо, что Грудинин озабочен необходимостью «новой индустриализации, модернизации экономики и её вывода на инновационные рельсы».

 

Но идея доведения доли обрабатывающей промышленности с нынешних 15-20% до 70-80%, содержащаяся в программе, является весьма экзотической», - отметил эксперт, приведя примеры того, что данные, озвученные в программе кандидата, не соответствуют сегодняшней действительности и нереально достигнуть их и в перспективе. Также экономист отметил, что подобные предложения в случае их реализации могут быть опасны для финансового состояния страны: при размытых целях тратить резервы на их воплощение – это значит остаться без подушки безопасности», — подытожил Марголин.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости выборы президента

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