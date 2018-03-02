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Регион без депутата. Жители Брянщины оказались брошены Борисом Пайкиным на произвол судьбы

Пятница, 02 Марта 2018 14:31
Регион без депутата. Жители Брянщины оказались брошены Борисом Пайкиным на произвол судьбы Фото из открытых источников

Спустя почти полгода после избрания бизнесмена Бориса Пайкина депутатом Госдумы от брянского региона в средствах массовой информации продолжают «всплывать» факты, характеризующие его как отнюдь не самого эффективного народного избранника. Так, представитель брянского отделения партии КПРФ Александр Куприянов в недавнем интервью заявил, что регион не получил от депутата Пайкина «ничего, кроме обещаний и несбывшихся надежд».

 

В число наиболее громких заявлений Пайкина входили намерения возродить брянский футбольный клуб «Динамо». В ходе своей предвыборной кампании бизнесмен обещал клубу спонсорскую поддержку, но позднее от своих слов отказался, сославшись на то, что денег не хватает даже на содержание его «родного» клуба, «Тосно». Футболисты там не получают зарплату с ноября 2017 года, в связи с чем 3 февраля они отказались участвовать в товарищеском матче против курской команды «Авангард».

 

С брянским «Динамо» ситуация обстоит не лучшим образом. При наличии должного уровня поддержки он мог бы стать весьма перспективным, но, оставшись брошенным на произвол судьбы, напротив – теряет одного воспитанника за другим. Разочарованные жители Брянщины теперь относятся к словам Пайкина о намерении «возрождать команду, чтобы стадион «Динамо», как и в былые годы, был заполнен болельщиками» не иначе как к пустой предвыборной агитации. Бизнесмен попросту обманул и футболистов, и болельщиков.

 

Встречи Пайкина с местными жителями тоже не отличаются плодотворностью. Для начала потому, что случаются они нечасто, о чём говорит тот же Куприянов: «Самого депутата мы редко видим на территории области, от которой он был избран, очень редко». При этом коммунист вспоминает, что до выборов Пайкин проводил в регионе активную пиар-кампанию:

 

 «…Вместе с администрацией, вместе с представителями правительства Брянской области, якобы присутствуя на днях города или на каких-то придуманных, практически фейковых мероприятиях спортивных, открывал вот эти ворк-аут площадки».

 

Впрочем, журналисты не единожды уличали Бориса Пайкина в том, что спортивные площадки, якобы построенные на его деньги, в действительности не имеют к кошельку бизнесмена никакого отношения. Местные жители также подтверждают, что депутат с куда большей охотой раздает обещания, нежели чем их воплощает.

 

По всей видимости, в отсутствие реальных достижений, Борис Романович решил сделать себе имя за счёт достижений мнимых. При этом не гнушаясь даже такими низкими методами, как пиар на детской благотворительности.  В качестве примера можно привести резонансный случай, когда вся область собирала деньги на лечение Дарьи Гудиной, а в конечном итоге Пайкин записал это благое дело себе в актив.

 

Таким образом, на данный момент единственным реальным достижением Бориса Пайкина можно считать разве что попадание в рейтинг самых неэффективных депутатов Госдумы (по результатам исследования Центра политических технологий). С этим он справился сам и без посторонней помощи. В остальном своими «заслугами» депутат обязан стараниям отдельных брянских СМИ, которые активно преувеличивали его достоинства как в ходе предвыборной кампании, так и после.

  

«Как только пишут про кандидата Пайкина, сразу же закрывается возможность комментировать что либо. Просто новость идет без комментариев», - говорит Александр Куприянов.

 

По всей видимости, делается это для того, чтобы перебить любую критику в отношении неэффективного депутата. Есть мнение, что проадминистративные СМИ в Брянске ведут проплаченную Пайкиным пиар-кампанию.

  

Для некоторых экспертов сложившаяся ситуация отнюдь не стала сюрпризом. Высказываются версии, что бизнесмен изначально не был заинтересован в служении народу, а лишь использовал освободившийся в Брянске мандат, чтобы позднее лоббировать с его помощью свои бизнес-интересы. Помимо этого, приобретенная нечестным путем депутатская неприкосновенность избавила Пайкина от необходимости опасаться судебного преследования из-за «грехов прошлого», коих у бизнесмена накопилось порядком.

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Регион без депутата. Жители Брянщины оказались брошены Борисом Пайкиным на произвол судьбы

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости

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