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Песков уточнил основную идею послания президента Федеральному Собранию

Пятница, 02 Марта 2018 13:42
Песков уточнил основную идею послания президента Федеральному Собранию Фото из открытых источников

Тот факт, что президент Российской Федерации Владимир Путин посвятил почти треть своего послания Федеральному собранию новейшему российскому оружию, вовсе не указывает на милитаристский характер выступления. Так считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, по словам которого, Россия была и остается государством, которое рассматривает международное взаимодействие исключительно с позиций возможного сотрудничества.

 

"Не стоит воспринимать слова президента о нашем новейшем оружии в качестве каких-то милитаристских заявлений. Мнение, согласно которому новые ракеты стали основной темой послания к Федеральному собранию, тоже не соответствует действительности", — заявил Песков на пресс-конференции.

 

Российская Федерация, как отметил секретарь президента, является страной, которая ориентируется на взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество, когда действует на международной арене.

 

Песков добавил, что нужно обратить больше внимания на первую часть послания Путина, то есть на слова президента о технологическом прорыве, который неминуемо случится во всем мире. Задача России в этом контексте — успеть подготовиться к предстоящему прорыву.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Песков

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