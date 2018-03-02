Песков уточнил основную идею послания президента Федеральному Собранию

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Тот факт, что президент Российской Федерации Владимир Путин посвятил почти треть своего послания Федеральному собранию новейшему российскому оружию, вовсе не указывает на милитаристский характер выступления. Так считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, по словам которого, Россия была и остается государством, которое рассматривает международное взаимодействие исключительно с позиций возможного сотрудничества.

"Не стоит воспринимать слова президента о нашем новейшем оружии в качестве каких-то милитаристских заявлений. Мнение, согласно которому новые ракеты стали основной темой послания к Федеральному собранию, тоже не соответствует действительности", — заявил Песков на пресс-конференции.

Российская Федерация, как отметил секретарь президента, является страной, которая ориентируется на взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество, когда действует на международной арене.

Песков добавил, что нужно обратить больше внимания на первую часть послания Путина, то есть на слова президента о технологическом прорыве, который неминуемо случится во всем мире. Задача России в этом контексте — успеть подготовиться к предстоящему прорыву.