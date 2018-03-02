Сатановский назвал послание Путина предупреждением для США

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Демонстрация новейшего российского вооружения, произведенная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вчера, в ходе чтения послания к Федеральному Собранию, была четким и ясным сигналом для Соединенных Штатов Америки — говорит политолог Евгений Сатановский.

Эксперт отметил, что он вообще теперь не понимает, как после этой демонстрации сможет работать американская внешнеполитическая машина.

"Тебе надо работать, а над твоей головой висит очень угрожающая на вид дубина, которая в любой момент может по этой самой голове ударить. Как можно работать в таких условиях? Я просто не могу себе представить", — цитирует политолога Федеральное агентство новостей.

Многочисленные эксперты, тем временем, практически в один голос говорят о том, что новейшее российское оружие действительно является весьма и весьма впечатляющим. Взять хотя бы баллистическую ракету Сармат с неограниченным благодаря ядерному двигателю радиусом действия и "непредсказуемой" траекторией полета — уже только ее достаточно для того, чтобы поставить весь мир на колени. А ведь у России есть и гиперзвуковое, и лазерное, и иное современное оружие.