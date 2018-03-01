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Послание Путина Федеральному собранию 2018 год. Главное

Четверг, 01 Марта 2018 16:29
Послание Путина Федеральному собранию 2018 год. Главное Фото из открытых источников

Действующий глава России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что основные идеи развития страны, заложенные в послании, будут совпадать с предвыборной программой кандидата Владимира Путина. Впоследствии их могут зафиксировать в той или иной юридической форме, возможно, в виде указов, как это было по итогам прошлых выборов президента (так называемые «майские указы» 2012 года), пишет Интерфакс.

 

Послание носило ярко выраженный социально-экономический характер, при этом особый упор был сделан на военной составляющей. Вот его основные тезисы:

 

Социально-экономическая часть

 

— Стране нужно развиваться, Россия готова к технологическому прорыву, для динамичного развития нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии. Россия должна «быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам».

 

— В течение ближайших шести лет надо вдвое снизить уровень бедности.

 

— Россия должна оказаться в числе пяти крупнейших экономик в мире и увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине 2020-х годов. Ключевым ориентиром для нового правительства должны стать темпы роста экономики РФ выше мировых. Производительность труда в экономике РФ должна расти темпами не менее 5% в год.

 

— Расходы на здравоохранение в РФ должны увеличиться вдвое, до 5% ВВП. Нужно реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

 

— За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей. К концу следующего десятилетия средняя продолжительность жизни в РФ должна превысить 80 лет.

 

— Надо развивать систему профессионального образования и расширять прикладной бакалавриат для будущих инженеров.

 

— В ближайшие шесть лет расходы на программу развития городов и других населенных пунктов в России должны быть удвоены, надо развернуть масштабную программу пространственного развития страны. В регионах надо создать «центры культурной жизни» в форме культурно-образовательных музейных комплексов.

 

— Одной из первоочередных задач должна стать подготовка плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России. Нужно расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов. Расходы на строительство и обустройство автодорог в ближайшие шесть лет составят 11 трлн руб.

 

— Нужно поэтапно переходить от долевого строительства к проектному финансированию, когда основная ответственность лежит на застройщиках и банках. Средняя ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до 7−8%.

 

— Нужно пересмотреть схемы расчета налога на недвижимость физлиц и определения кадастровой стоимости жилья, чтобы она не превышала рыночную. В целом, будущему правительству надо как можно быстрее сформировать налоговые условия, зафиксировав их на ближайшие годы.

 

— Доля государства в экономике РФ должна постепенно снижаться. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов. Надо существенно сократить контрольные проверки на предприятиях.

 

— С 2021 года все предприятия должны перейти на наилучшие экологичные технологии.

 

— В ближайшие 6 лет на обновление электроэнергетики РФ будет направлено 1,5 трлн руб. частных инвестиций. Предстоит внедрить новые технологии в генерации, хранении и передаче энергии.

 

— Через четыре года Россия будет поставлять на мировые рынки больше агропродукции, чем ввозит в страну.

 

— Нужно снять ограничение на применение в РФ искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, роботов, создать соответствующую законодательную базу. К 2024 году надо перейти на предоставление госуслуг в режиме реального времени. Научная инфраструктура России станет одной из самых мощных в мире.

 

— Нужно реформировать систему предоставления гражданства РФ, сделать упор на молодых и образованных.

 

Военная часть

 

— Россия сделала стремительный шаг в развитии новейших образцов стратегического оружия. На фоне одностороннего выхода США из Договора по ПРО в РФ разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО. Кроме того, Россия начала разработку таких видов стратегического оружия, которое не используют баллистическую траекторию и неуязвимы для ПРО.

 

— В арсенале России есть гиперзвуковое оружие. Успешно завершены испытания высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Новый самолет-носитель «Кинжал» в декабре поставлен на опытно-боевое дежурство в ЮВО.

 

— В России начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая не имеет ограничений по дальности полета и преодолевает сопротивление любой системы ПРО.

 

— В РФ проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.

 

— В России разработаны скоростные подлодки-беспилотники, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок и надводных кораблей.

 

— В России началось серийное производство новейшего стратегического оружия — комплекса «Авангард» с блоком крылатых ракет.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Путин Россия

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