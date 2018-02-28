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Как Россия ответит на боевые операции США в космосе?

Среда, 28 Февраля 2018 13:22
Как Россия ответит на боевые операции США в космосе? Фото из открытых источников

Воздушно-космические силы, активно развиваемые Российской Федерацией, позволят нашей стране оказать сопротивление хищническим намерениям Соединенных Штатов Америки, где все чаще задумываются о военном использовании космического пространства. О том, как Россия будет отвечать на боевые операции американцев в космосе, пишет Федеральное агентство новостей.

 

Накануне, напомним, в информационном пространстве появилось заявление Дэвида Гольдфейна, начальника штаба Военно-воздушных сил США, сделанное им в рамках выступления на тридцать четвертом Симпозиуме Военно-воздушной ассоциации. Высокопоставленный американский военный считает, что война в космосе — это реальность, которая ждет нас уже в ближайшем будущем.

 

Странное заявление, если учесть, что Америка когда-то подписала договор о мирном использовании космоса. Договор-договором, но к войне в космосе мы должны быть готовы — решили американцы и создали, в частности, орбитальный самолет X-37, который уже не первый год выполняет тестовые полеты с неясной целью. Все, при этом, понимают, что основное предназначение этой машины — военное.

 

"Россия отразит любые космические атаки США при помощи новейших зенитных систем. То есть, например, при помощи зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей"", — говорит Андрей Кошкин, глава кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости

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