В Совфеде прокомментировали угрозы США наложить санкции на Турцию из-за С-400

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Соединенные Штаты Америки исчерпали ресурс дипломатических методов воздействия на Турцию, приобретающую российские зенитно-ракетные комплексы С-400 (и тем самым очень расстраивающую Вашингтон), поэтому начали грозить Анкаре санкциями. Ситуацию прокомментировали в Совете Федерации — пишет Федеральное агентство новостей.

В США настаивают на том, что покупка Турцией российских С-400 — шаг, который нарушит "оперативную совместимость" Североатлантического Альянса.

Угроза, с которой из-за Турции сталкивается НАТО, столь масштабная, что Анкару необходимо наказать санкциями — считают американцы.

"Это обыкновенный политический торг. Все прекрасно понимают, что в США очень не хотят, чтобы Турция покупала у нас комплексы С-400. Здесь и военные причины, и экономические, и другие. Вашингтон заинтересован в продаже своего оружия, а тут Россия со своими зенитно-ракетными системами портит американцам бизнес. Обидно, конечно. Вот они и давят на турков. Последние знают о всем этом, поэтому пытаются извлечь из ситуации выгоду, торгуясь с США. Наша задача здесь — предложить Анкаре такие условия, от которых нельзя будет отказаться", — цитирует ФАН сенатора Олега Морозова, члена комитета Совета Федерации по международным делам.