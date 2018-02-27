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Как выборы в России повлияют на санкционную политику США

Вторник, 27 Февраля 2018 12:25
Как выборы в России повлияют на санкционную политику США Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки вряд ли будут вводить новые санкции против Российской Федерации накануне выборов президента, которые в РФ состоятся восемнадцатого марта. Дождавшись объявления результатов выборов, в США будут действовать исходя из них — считает Владимир Васильев из Института США и Канады.

 

Мнение эксперта коррелирует со словами Стивена Мнучина, начальника финансового ведомства США. Последний, в частности, заявил, что новые санкции против России будут введены в течение тридцати дней. Формальный повод все тот же — вмешательство РФ в американские выборы.

 

"Американская администрация решила подождать итогов российских выборов и строить свою дальнейшую стратегию по России исходя из них. Мнучин говорит, то новые санкции могут быть задействованы и до выборов, но в таком случае они вряд ли будут сколько-нибудь эффективными", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

У американцев, как добавляет Владимир Васильев, есть два сценария. Первый из них предполагает уверенную победу на выборах действующего президента Владимира Путина — в этом случае Вашингтон попытается "перезагрузить" отношения с РФ, так как режим Путина будет действовать еще как минимум шесть лет, а взаимодействовать с Россией как-то нужно.

 

Второй сценарий основан на "сомнительной" победе Путина — в таком случае американцы попытаются дестабилизировать ситуацию в России, чтобы сменить власть в нашей стране.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Выборы

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