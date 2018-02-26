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К чему бы это? Евросоюз не хочет вводить новые санкции против России

Понедельник, 26 Февраля 2018 14:08
К чему бы это? Евросоюз не хочет вводить новые санкции против России Фото из открытых источников

Европейские власти решили повременить с введением новых санкционных мер против Российской Федерации. Об этом стало известно, как сообщает Федеральное агентство новостей, от высокопоставленного источника в ЕС.

 

По данным источника, формальное решение о новых санкциях против российских (а также украинских) граждан и юрлиц все еще не принято. Более того — дата принятия соответствующего решения была отложена на неопределенный срок. В качестве причины для задержки источник ФАН называет некую "национальную процедуру".

 

О какой конкретно национальной процедуре идет речь — неизвестно, но факт есть факт — новые европейские санкции против граждан и юрлиц РФ по каким-то причинам откладываются, что выглядит весьма странно, учитывая все более жесткую антироссийскую риторику Запада.

 

Речь идет о расширении санкционного списка, который существует в Европе с 2014-го года. В данный момент в этом списке присутствуют полторы сотни физлиц и тридцать восемь юрлиц. Это, кстати, не только российские политические деятели и бизнесмены, но и руководители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также некоторые граждане Украины.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости санкции

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