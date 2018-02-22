Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию 1 марта

Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации огласит Послание Федеральному собранию 1 марта.

"Вчера стало известно, и я могу это подтвердить, что послание, действительно, будет оглашено президентом 1 марта", - сказал он. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что "завтра (22 февраля, - прим. ред) будет объявлена аккредитация кремлевской пресс-службой".

Песков также сообщил, что президент продолжает работать над текстом послания. "Естественно, подготовка послания сопряжена с внутренними встречами, с внутренними совещаниями", - отметил он. По словам представителя Кремля, в среду публичной встречей в графике российского лидера станет разговор с основным акционером ПАО "Северсталь" Алексеем Мордашовым.

В послании главы государства Федеральному Собранию президент традиционно излагает свое видение основных направлений развития страны на ближайший год и на перспективу. Главы российского государства уже обращались с посланием 22 раза, в том числе лично Путин - 12 раз, пишет ТАСС. Оглашение послания, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, предусмотрено Конституцией РФ.

В 2017 году Путин не выступал с традиционным посланием. В конце декабря минувшего года первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко напомнил, что это - право главы государства, и он может реализовать его "когда сочтет нужным".