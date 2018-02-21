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Обзор новостей о выборах президента России 2018

Среда, 21 Февраля 2018 12:51
Обзор новостей о выборах президента России 2018 Фото из открытых источников

18 марта в Российской Федерации пройдут выборы президента. Избирательная кампания начала свое шествие по стране 18 декабря 2017 года.

 

В четверг 15 февраля В. В. Путин, держа речь на коллегии Генпрокуратуры, настоятельно потребовал от главного надзорного ведомства проконтролировать проведение президентских выборов и обеспечить свободное волеизъявление людей во исполнение их неотъемлемого конституционного права.

 

«Честные выборы – основа легитимности власти, залог доверия граждан», - сказал действующий президент.

 

Жалобы в Верховный суд

 

14 февраля СМИ узнали, что Ксения Собчак, кандидат в Президенты РФ, обратилась в Верховный суд с жалобой и требованием аннулировать регистрацию В. В. Путина кандидатом в президенты. Она аргументировала свое заявление тем, что этот кандидат два срока подряд находился во главе государства.

 

Интерфакс обратился за разъяснениями к заместителю председателя ЦИК Николаю Булаеву, который пояснил, что этот вопрос был тщательно изучен, никаких препятствий для регистрации В.В. Путина кандидатом в президенты, не существует.

 

Вслед за жалобой г-жи Собчак в Верховный суд поступило аналогичное заявление от административного истца Федорова С.Г., сообщает Интерфакс. Информации о дате рассмотрения жалобы пока нет.

 

Константин Костин, руководитель Фонда гражданского общества, объяснил поведение Ксении Собчак, как попытку обратить на себя внимание прессы, создать повод поговорить о себе.

 

В ЦИК не признали доводы Собчак сколько-нибудь состоятельными.

 

Затраты кандидатов на избирательную кампанию

 

По данным ЦИК России С. Бабурин истратил почти все деньги, поступившие в его избирательный фонд. А это сумма 6,64 миллиона рублей из 6,69. То есть 99% фонда израсходовано на обеспечение финансовых вопросов при сборе подписей. Также были оплачены другие цели, связанные с этой процедурой.

 

Кандидат от КПРФ П. Грудинин, имея избирательный фонд в 121 миллион рублей, на 13 февраля потратил уже 111 миллионов. По данным Центризбиркома деньги израсходованы кандидатом на изготовление агитационных материалов – печатных и других. Также профинансированы публичные события, предвыборная реклама и агитация через СМИ, другие работы.

 

Самое значимое вложение в фонд кандидата Грудинина сделал «Усольский свинокомплекс» - сельскохозяйственное предприятие. Сумма внесена 10 миллионов рублей.

 

Владимир Жириновский, кандидат от ЛДПР, большую часть своих средств для избирательной компании получил в качестве пожертвований от юридических лиц. Из 389 миллионов 179 поступило от крупных предприятий – «Оверсиз», «Мегаполис», «Грайс Груп». Они внесли по 28 миллионов рублей.

 

В. Жириновский уже использовал примерно 147 миллионов на изготовление и применение агитационных материалов.

 

Владимир Путин сформировал свой избирательный фонд на сумму 407 миллионов, из которых 83 (20%) уже потрачено. Основная сумма ушла на изготовление агитационных средств.

 

Расходы Г. Явлинского, кандидата от «Яблока», составили на 13 число 32,2 миллиона рублей из 35 поступивших в фонд.

 

Избирком предоставил данные о тратах кандидатов на 13 февраля на свои избирательные кампании. К этому дню на счета претендентов на высший пост государства поступило 1,167 миллиарда рублей. На вторник всеми было истрачено 512 миллионов рублей.

 

29,5 миллионов вернули жертвователям или передали в бюджет.

 

Выборы российского президента за границей

 

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, на пресс-конференции 15 февраля сообщила о порядке проведения выборов в зарубежных странах и о количестве граждан, уже зарегистрированных в качестве избирателей. Мария Захарова привела следующие цифры:

 

- ФРГ – 147 000 человек;

- Молдавия – 189 000;

- Израиль – 146 000;

- Эстония – 114 000;

- США – 104 000;

- Абхазия – 89 000;

- Украина - 74 000;

- Казахстан – 73 000;

- Белоруссия – 67 000;

- Латвия – 63 000.

 

Это страны с наибольшим количеством российских избирателей, куда будут направлены в помощь дополнительно сотрудники МИД.

 

С учетом того, что 18 марта в мусульманских странах является выходным днем, голосование пройдет в ближайший выходной для этих стран – 16 марта, пятницу.

 

Некоторые категории граждан не смогут проголосовать в день выборов. Для них будут устроены избирательные пункты на выезде.

 

Захарова разъяснила порядок проведения выборов в тех странах, где условия голосования усложнились. В Эстонии и Латвии руководство стран не разрешило увеличить количество избирательных участков. В МИД принято решение проводить голосование в тех же помещениях, но два дня подряд – 17 и 18 марта.

 

В консульском округе Сан-Франциско организуют досрочные выездные голосования в связи с закрытием там российского генконсульства.

 

Подводя итог, Мария Захарова рассказала, что в 145 странах мира уже завершено формирование 378 избирательных участков.

 

СтудФонд в помощь инвалидам

 

Анна Лапенко, руководитель СтудФонда, сообщила, что сотрудники организации планируют направить активистов 18 марта на избирательные участки для непосредственной помощи инвалидам. Она призвала все организации присоединиться к движению, принять участие в акции помощи людям с ограниченными возможностями.

 

Она считает, что волонтерские организации в Год добровольца просто обязаны принимать участие в подобных акциях, оказывать помощь маломобильным гражданам для реализации их права голосования на выборах.

 

На конец января по данным Центризбиркома в России было зарегистрировано 95 000 избирательных участков, созданных для организации работы на выборах президента России 2018. На сайте ЦИК запущена интерактивная карта с расположением избирательных участков РФ. Сервис называется «ТИК и УИК на карте России». Теперь каждый гражданин легко найдет свой участок, в котором он может проголосовать.

 

«Молодая гвардия» проверила избирательные участки

 

Молодежь из «Молодой гвардии Единой России» проверила избирательные участки на возможность обслуживания инвалидов. Более 2/3 пунктов были проверены, из которых 70% оказались пригодными для этой цели. Рассказал об этом корреспонденту ТАСС Денис Давыдов, руководитель МГЕР.

 

С участием СтудФонда активисты МГЕР с 27 декабря 2017 года по 25 января 2018 года проинспектировали более 39 000 избирательных участков. «Из них порядка 70% позволяют людям с ограниченными возможностями попасть к месту голосования», - заявил Денис Давыдов.

 

Подробный доклад о положении дел передан молодогвардейцами в ЦИК. В нем говорится о наличии пандусов на ИУ и парковочных мест рядом с ними. Уточнено, где именно находятся участки, на каком этаже.

 

Рейтинг кандидатов

 

  1. Первое место в рейтинге кандидатов уверенно занимает Владимир Путин – 71,5%.
  2. Второе место, едва превышая 7%, за Павлом Грудининым, выдвиженцем КПРФ.
  3. За Владимира Жириновского готовы проголосовать на данный момент лишь 5,5% опрошенных.
  4. Ксения Собчак – 1%.
  5. Григорий Явлинский – 0,8%.
  6. Сергей Бабурин – 0,5%.
  7. Борис Титов – 0,2%.
  8. Максим Сурайкин – 0,1%.

 

Опрос был проведен «ВЦИОМ-Спутник» с 9 по 11 февраля методом случайной выборки мобильных и стационарных телефонных номеров среди граждан старше 18 лет.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости

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