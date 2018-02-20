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Для чего на самом деле Польша строит забор на границе с Украиной?

Вторник, 20 Февраля 2018 12:54
Для чего на самом деле Польша строит забор на границе с Украиной? Фото из открытых источников

Планируя возведение забора на границе с Украиной и Белоруссией, Польша лишь прикрывается защитой от АЧС и диких животных — пишет федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", по данным которого, истинные причины скорого появления забора лежат в политической плоскости.

 

Поляки решили перенять опыт венгров, которые построили по-настоящему эффективное ограждение для решения пограничных и, в частности, миграционных проблем — потоки мигрантов из Хорватии и Сербии, которые атаковали Венгрию до 2015-го года, теперь сдерживаются трехметровым забором.

 

Сейчас, когда наблюдается значительное обострение отношений между Киевом и Варшавой, польский забор сыграет не только практическую, но и политическую роль — он, например, станет таким себе жестом, который должны уловить украинцы.

 

"Понятно, что поляки не раскрывают карты раньше времени и пока что говорят, что забор нужен им лишь для защиты от африканской чумы свиней, которая угрожает Польше в виде инфицированных диких кабанов, обитающих на границе. Но на деле забор будет очень и очень многофункциональным. И главная его задача совсем иная — он должен защитить польскую границу от перебегающих через нее украинцев, которые создают нелегальный миграционный и контрабандистский трафик", — говорит Александр Асафов, эксперт-политолог.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Польша

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