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Вашингтон провоцирует Россию на гонку ядерных вооружений

Понедельник, 19 Февраля 2018 13:50
Вашингтон провоцирует Россию на гонку ядерных вооружений Фото из открытых источников

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрожающей Европе ядерной гонке, которую якобы может развязать Российская Федерация — это весьма далекое от реальности заявление, носящее исключительно популистский характер.

 

Так считает Сергей Ермаков, начальник сектора военно-политических исследований РИСИ, поделившийся мнением с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня".

 

Столтенберг, напомним, не просто обвинил РФ в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, но и отметил, что действия России могут привести к новой ядерной гонке в Европе. Глава Североатлантического Альянса сделал столь комплексные выводы только лишь на основе информации о модернизации, которой Россия решила подвергнуть свои ядерные силы.

 

"Заявление Столтенберга не несет в себе ничего нового. Это очередное проявление политики возглавляемого Соединенными Штатами Америки Запада, который привык обвинять кого-то в агрессии для того, чтобы маскировать свои собственные хищнические намерения", — говорит Ермаков.

 

Эксперт добавил, что Россия твердо придерживается Договора о РСМД, а вот Вашингтон, который нарушает этот договор регулярно, позволяет себе делать откровенно лживые заявления, по сути представляющие собой обыкновенные провокации.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости

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