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Режиссер Юрий Кара объяснил причины поддержки Путина

Среда, 14 Февраля 2018 13:45
Режиссер Юрий Кара объяснил причины поддержки Путина Фото из открытых источников

Кинематографист Юрий Кара, ставший одним из доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента, объяснил, почему он поддерживает действующего президента Российской Федерации. С режиссером побеседовали сотрудники федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

 

"Я уже второй раз становлюсь доверенным лицом Путина и, как необходимо отметить, очень доволен этим фактом. Считаю, что президент РФ в полной мере оправдал все надежды, которые были возложены на него как на лидера государства. Поэтому-то я ни минуты не сомневался, когда решить поддерживать его и на грядущих выборах", — говорит Кара.

 

Главным достижением Путина на посту президента России Юрий Кара назвал "чувство Родины", которое Путину удалось вернуть россиянам. То самое чувство, как отмечает кинематографист, жители России чуть было не потеряли в течение девяностых годов прошлого столетия, однако Путин его все-таки сохранил.

 

Выборы президента, напомним, пройдут в России 18 марта 2018-го года. Предполагается, что главой государства снова станет Владимир Владимирович Путин. Просто потому что других политиков, способных потягаться с Путиным, в бюллетене просто не будет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Выборы

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