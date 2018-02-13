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Американский призыв к новым санкциям против РФ нацелен только против Трампа

Вторник, 13 Февраля 2018 12:31
Американский призыв к новым санкциям против РФ нацелен только против Трампа Фото из открытых источников

Создав проект резолюции о новых мерах санкционного воздействия на Российскую Федерацию, американские демократы бьют в первую очередь по действующему главе США Дональду Трампу. К такому выводу пришел разобравшийся в ситуации Владимир Васильев, сотрудник Института США и Канады.

 

В США, напомним, не утихает шумиха вокруг так называемого "кремлевского доклада" — теперь он все-таки должен стать поводом для того, чтобы Америка ввела новые санкции против России.

 

Сенаторы-демократы, выступившие с соответствующей инициативой, уверены, что Москва продолжает совать палки в колеса молодой украинской демократии, а также вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов Америки и других государств. Все это, как считают американские законодатели, должно наказываться новыми жесткими санкциями.

 

"Трамп понимает, что если США введут новые санкции против РФ, то он не сможет заручиться поддержкой Путина для решения северокорейской проблемы. Но на президента США давят его противники — демократы, которые своими инициативами продолжают подрывать его и без того весьма хрупкую власть", — цитирует Васильева федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости санкции

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