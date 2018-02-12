Песков: Обвинения Родченкова в отношении России — беспочвенны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информатора WADA Григория Родченкова человеком, страдающим от психических заболеваний. Так Кремль прокомментировал очередные обвинения в адрес России, сделанные Родченковым.

В воскресенье, напомним, Григорий Родченков появился в эфире американского тв-канала CBS. Информатор Всемирного антидопингового агентства в очередной раз заявил, что всерьез опасается за свою жизнь, так как в Кремле, по его словам, хотят, чтобы он замолчал навсегда.

Именно опасениями за свою жизнь Родченков объяснил разительные перемены, которые появились в его внешности. Сбрив усы, покрасив волосы и сделав пластическую операцию, информатор WADA зачем-то показал свою новую внешность в эфире CBS, что довольно странно, если он на самом деле боится, что его могут убить. В этом свете слова Пескова о психической болезни Родченкова приобретают новый оттенок.

"Даже не специалисту видно, что у этого человека есть определенные проблемы как минимум психологического, а то и психического характера. То есть можно с полной уверенностью утверждать, что обвинения против России и Путина, озвученные Родченковым, тотально ложные", — заявил Песков.