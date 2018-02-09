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Выбирая главу государства, россияне определяют свое будущее и способствуют, в частности, развитию отечественной науки — цитирует Федеральное агентство новостей эксперта, которым выступил астроном Николай Лагин.

Эксперт, при этом, не пояснил, каким образом заведомо определенный выбор (ведь президентом, как все знают, снова станет Владимир Путин) поможет российской науке, однако призвал всех граждан Российской Федерации явиться на свои избирательные участки восемнадцатого марта и проголосовать.

"Я далек от политики, но даже я заметил, что вокруг нашей страны сгущаются черные тучи мрачных перемен. Враги пытаются лишить нас спортивных достижений, задавить нас на политической арене, и вообще, загнать Россию в угол. Но я вижу, что наша страна успешно противостоит всем угрозам, а это значит, что мы на верном пути", — заявил астроном, решивший, что он компетентен в политике.

В общем, член РАН, как сообщает ФАН, ошибаться не может, поэтому если астроном советует идти на выборы и не поддерживать так называемую забастовку избирателей, объявленную Алексеем Навальным, то граждане России должны поступать именно так и никак иначе.