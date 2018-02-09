Европа начинает выстраивать отношения с РФ поверх санкций

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Переговорный процесс, сторонами которого выступают президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон, показывают, что отношения между Москвой и Парижем укрепляются и расширяются — говорит Евгений Осипов, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.

Путин и Макрон, по данным федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня", поговорят сегодня по телефону. Предполагается, что президенты обсудят не только стандартные вопросы, касающиеся Сирии и Украины, но и важные аспекты отношений между РФ и Францией.

Лидеры стран, в частности, обсудят перспективы появления Макрона на Петербургском экономическом форуме, который в текущем году, из-за ЧМ-2018, будет проводиться в конце мая, а не июня.

Путин и Макрон, кроме того, поговорят о франко-российском форуме "Трианонский диалог", который был создан по итогам переговоров президентов, имевших место в Париже в мае 2017-го. Форум, как планируется, станет действующей на постоянной основе структурой, которая упрочнит контакт между гражданскими обществами Российской Федерации и Франции.

"Париж стремится улучшить отношения с Москвой, которая рассматривается им в качестве чрезвычайно важного торгово-экономического партнера, однако этот процесс постоянно натыкается на преграды в виде санкций. Впрочем, мы видим, что новые отношения выстраиваются непосредственно поверх санкций", — комментирует новость о переговорах лидеров РФ и Франции Евгений Осипов.