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Ученые создали технологию для вечной жизни Путина

Пятница, 09 Февраля 2018 11:38
Ученые создали технологию для вечной жизни Путина Фото из открытых источников

Владимиру Владимировичу Путину уже шестьдесят пять и, очевидно, что его грядущий президентский срок будет если и не последним, то предпоследним (или предпредпоследним). С такой перспективой, впрочем, не согласны сотрудники Уральского федерального университета, которые предлагают наделить Путина способностью жить вечно.

 

"Есть, например, капсула, внутри которой огромное количество клеточных биороботов, способных как бы "ремонтировать" человека изнутри. Вот мы берем такую капсулу, скармливаем ее, допустим, Владимиру Владимировичу, и смотрим, что вообще происходит. А происходит, как предполагается, вечная жизнь", — рассказывает Владимир Шур, заведующий Биоинженерным центром УрФУ.

 

Людям, которые всерьез опасаются сценария будущего, в котором живущий в виде колонии биороботов Путин дает напутствие их праправнукам, отправляющимся в первый класс, стоит понизить градус своих опасений, потому что, как это часто бывает в России, за громкими словами ученых нет никакой конкретики.

 

У сотрудников УрФУ, в частности, нет никаких биороботов, способных чинить человека изнутри — речь идет лишь о том, что создание таких механизмов "теоретически возможно".

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин новости сегодня

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