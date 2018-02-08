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Эксперт прокомментировал попытку США обвалить рубль до президентских выборов

Четверг, 08 Февраля 2018 13:43
Эксперт прокомментировал попытку США обвалить рубль до президентских выборов Фото из открытых источников

В преддверии президентских выборов, которые пройдут в Российской Федерации восемнадцатого марта 2018-го года, Соединенные Штаты Америки попытаются обвалить российский рубль — пишет сайт inforeactor.ru, ссылаясь на экспертов.

 

За последние дни американские фондовые биржи продемонстрировали стремительное падение, обвалившись на семь процентов. Это событие, как выяснилось, не могло не сказаться и на российских площадках — акции ММВБ и РТС показали снижение почти на два процента.

 

Удар, спровоцированный американцами, уже привел к падению курса рубля — всего два дня назад доллар стоил пятьдесят шесть рублей, а теперь стоит пятьдесят семь.

 

"Обвал американских бирж вызван тотальной неудачей руководства США, которое делало ставку не энергонезависимость Америки, но проиграло. Штаты, которые все еще серьезно уступают нам по темпу добычи нефти, не могут компенсировать этот разрыв", — говорит Владислав Гинько, эксперт РАНХиГС при президенте России.

 

Пытаясь хоть как-то повлиять на неуязвимую для внешних ударов экономику России, американцы наносят удары по российской валюте, однако это, по словам специалистов, обреченные на провал инициативы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости

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