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Депутат сравнил деятельность Грудинина с "МММ" Сергея Мавроди

Среда, 07 Февраля 2018 15:59
Депутат сравнил деятельность Грудинина с &quot;МММ&quot; Сергея Мавроди Фото из открытых источников

Очередной скандал, связанный с кандидатом в президенты РФ Павлом Грудинином может получить неожиданную развязку. Речь идет об обманутых дольщиках Совхоза имени Ленина, которые обвинили руководителя в хищении их имущества. На жалобы людей обратили внимание депутаты Мособлдумы, попросившие МВД, Следственный комитет и прокуратуру разобраться в ситуации.

 

В январе 2017 года пайщики обратились в Совет по правам человека Московской области. 

 

«В советское время наш совхоз был миллионером, а сейчас Павел Николаевич Грудинин стал миллиардером», — заметила на собрании в Одинцово пайщица Ольга Соловьева. 

 

Еще одна пайщица прямо заявила, что «Грудинин забрал все акции себе», заверив всех, что у него «сохраннее будет».

 

 «Положил в сейф и никому потом ничего не раздал. Ограбил, говоря простым языком», - цитируют слова женщины СМИ.

 

Когда обманутые пайщики осознали, что взывать к совести Грудинина бесполезно, они начали обращаться в различные инстанции. Но даже эти обращения политик игнорировал, утверждая, что даже после судебных разбирательств люди ничего не получат. 

 

То, что коммерсант Грудинин смог обмануть пайщиков при помощи финансовых махинаций, депутат Госдумы Виталий Милонов считает «совершенно не удивительным», сообщает ПолитЭксперт.

 

«Грудинин очень сомнительный коммерсант эпохи 90-х, который пытается легализоваться сейчас. Красивая вывеска с клубникой – не более чем ширма. Это как реклама «МММ», за которой ничего не стоит. Обманутые пайщики – не единственная большая проблема. Громадная часть сельхоз земель была использована не по назначению. Там были построены торговые центры и прочее», - отметил Милонов.

 

Он считает, что сотрудников предприятия «грязно использовали», и сейчас та же участь ждет избирателей. То, что Грудинин баллотируется от социалистической партии депутат назвал «позорным бизнес-проектом», за счет которого коммерсант рассчитывает «решить свои проблемы».

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости Россия

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